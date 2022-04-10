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Минобороны РФ рассказало о подвигах российских солдат во время спецоперации

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В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в воскресенье, 10 апреля.

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Командир батальона подполковник Николай Паскарь проводил разведку стратегически важного поселения, контролируемого украинскими националистами. Он обнаружил в заброшенном здании радикалов, которые оборудовали там огневые позиции, и начал штурм здания.

Шквальным огнем подразделению Паскаря удалось занять здание, уничтожив семь боевиков, и завладеть вражеским схроном с оружием, среди которого был противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Преследуя отступающего противника, подразделение Паскаря попало под минометный обстрел, а сам он был ранен. Несмотря на полученное ранение, командир продолжил командовать батальоном до полного разгрома украинских боевиков. Мужество и героизм подполковника Паскаря позволили нанести украинским националистам значительный урон в живой силе и вооружении.

Замкомандира взвода сержант Кирилл Ившин в составе гаубичного артиллерийского дивизиона поддерживал воздушный десант российских военных. Несмотря на регулярные обстрелы со стороны украинских войск ствольной и ракетной артиллерией, а также действия вражеских беспилотников, Ившин организовал поддержку артиллерией российских подразделений. Это помогло уничтожить ракетную систему залпового огня «Град», огневые позиции гаубиц Д-30, минометы противника и около 100 украинских националистов. Всего за время операции старший сержант Ившин выполнил более 70 боевых задач.

Начальник военного госпиталя подполковник медицинской службы Аркадий Смольников при обстреле одного из аэродромов, на котором находилось около 25 раненых российских солдат, организовал быструю и своевременную эвакуацию пациентов и личного состава, не допустив потерь. Всего за время проведения операции Смольников эвакуировал более 1000 раненых. Мужество, самоотверженность и профессионализм Смольникова позволили организовать качественную медицинскую помощь и эвакуацию раненых российских военных.

Ранее в этот день Минобороны показало, как в Белгороде награждают военнослужащих Воздушно-десантных войск России (ВДВ России), которые отличились мужеством и героизмом во время проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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