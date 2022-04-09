Прямой эфир
Армия
В Минобороны РФ заявили о значительном арсенале «Точек-У» в распоряжении ВСУ
Мир
МИД РФ заявил об очевидных доказательствах вины Киева в обстреле Краматорска
Мир
Пентагон признался в передаче применимых для контратак данных Киеву
Мир
Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС
Экономика
Псаки анонсировала обсуждение спецоперации РФ на переговорах США и Индии
Мир
Каймановы острова заморозили миллиарды долларов в связи с антироссийскими санкциями
Армия
Минобороны заявило о безвозмездной передаче Украине спасательного судна «Сапфир»
Экономика
Санкции ЕС не коснутся транзита грузов с основной территории РФ в Калининград
Политика
В РФ предложили упразднить упрощенный порядок выдачи виз для чиновников из ЕС
Общество
Вильфанд предупредил о предстоящих заморозках в Москве в апреле и мае
Экономика
Центробанк подтвердил отмену комиссии на покупку валюты у брокеров
Сюжет:

Минобороны РФ показало награждение военнослужащих ВДВ в Белгороде

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России показало в субботу, 9 апреля, как в Белгороде награждают военнослужащих Воздушно-десантных войск России (ВДВ России), которые отличилась мужеством и героизмом во время проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Ордена Мужества российским десантникам вручал лично Командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков. На выступлении он обратил особое внимание всех присутствующих на то, что эти награды были завоеваны десантниками в бою и поблагодарил их за ратный труд и подвиг. Также он выразил слова благодарности родственникам бойцов и уверенность, что украинские националисты будут в конечном итоге разбиты.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Вместе с Сердюковым на церемонии присутствовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сказал военнослужащим, что каждый житель региона солидарен с ними и переживает за них. Десантники могут быть уверены, что население всегда будет рядом с ними и будут помогать военнослужащим всем, чем могут, подытожил Гладков.

Один из награжденных военнослужащих ВДВ России также рассказал о своем боевом опыте.

«Мы и мои боевые товарищи с отделения непосредственно принимали активное участие в специальной военной операции. Мое подразделение занималось высадкой тактического десанта на аэродром «Антонов». Личным составом был захвачен аэродром и обеспечено удержание аэродрома до подхода основных сил. Награждение государственной наградой, это общее достижение моих товарищей», — поведал он.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022