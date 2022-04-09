Минобороны РФ показало награждение военнослужащих ВДВ в Белгороде

Минобороны России показало в субботу, 9 апреля, как в Белгороде награждают военнослужащих Воздушно-десантных войск России (ВДВ России), которые отличилась мужеством и героизмом во время проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Ордена Мужества российским десантникам вручал лично Командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков. На выступлении он обратил особое внимание всех присутствующих на то, что эти награды были завоеваны десантниками в бою и поблагодарил их за ратный труд и подвиг. Также он выразил слова благодарности родственникам бойцов и уверенность, что украинские националисты будут в конечном итоге разбиты.

Вместе с Сердюковым на церемонии присутствовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сказал военнослужащим, что каждый житель региона солидарен с ними и переживает за них. Десантники могут быть уверены, что население всегда будет рядом с ними и будут помогать военнослужащим всем, чем могут, подытожил Гладков.

Один из награжденных военнослужащих ВДВ России также рассказал о своем боевом опыте.

«Мы и мои боевые товарищи с отделения непосредственно принимали активное участие в специальной военной операции. Мое подразделение занималось высадкой тактического десанта на аэродром «Антонов». Личным составом был захвачен аэродром и обеспечено удержание аэродрома до подхода основных сил. Награждение государственной наградой, это общее достижение моих товарищей», — поведал он.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.