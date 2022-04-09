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Опубликовано видео падения мужчины из окна при взрыве газа в Казани

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Опубликовано видео падения мужчины из окна девятого этажа многоэтажки на улице Габишева в Казани, где 9 апреля произошел взрыв.

По факту гибели мужчины в Республике Татарстан возбуждено уголовное дело.

«9 апреля 2022 года в квартире одного из домов на улице Габишева города Казани в результате хлопка бытового газа погиб 33-летний мужчина. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике журналистам.

По словам соседей, погибший мужчина один жил в квартире на девятом этаже.

О том, что в Казани произошел взрыв газа в многоэтажном доме, сообщили очевидцы ранее в этот день. Газ взорвался на девятом этаже, от удара в квартирах выбило окна. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неправильной эксплуатации газового оборудования.

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