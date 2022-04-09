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Собчак вышла на связь после сообщений СМИ о получении гражданства Израиля

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Телеведущая Ксения Собчак вышла на связь после сообщений СМИ о получении ею израильского гражданства, сообщив, что сейчас находится в Московской области.

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«Место жительства не меняла», — заявила телеведущая на видео в Telegram-канале 9 апреля.

Также она подчеркнула, что сейчас ее местонахождение — район Рублево-Успенского шоссе. Журналистка уточнила, что живет за городом около восьми лет.

В израильской газете Haaretz в субботу, 9 апреля, написали, что Собчак вместе со своим пятилетним сыном якобы получила гражданство Израиля.

Журналисты издания отметили, что дедушка дочери бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака по матери был евреем. Источник газеты подчеркнул, что Ксения оформила гражданство иностранной страны и для своего единственного сына от первого брака, пятилетнего Платона Виторгана-Собчака.

Тем временем СМИ заметили, что «бывшие российские знаменитости начали прибывать в Израиль чуть ли не каждую неделю, придав особый облик волне репатриантов из России».

На фоне спецоперации по защите Донбасса некоторые известные политики и звезды шоу-бизнеса действительно приняли решение переехать в другие страны. Так, актриса Чулан Хаматова с тремя дочерьми поселилась в Латвии, а певица Вера Брежнева проживает в Италии.

24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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