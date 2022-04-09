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В МО рассказали о попытке эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя по морю

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Вечером 8 апреля киевский режим предпринял безуспешную попытку эвакуации главарей украинских националистов по морю из Мариуполя. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

5 апреля представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что вертолеты Ми-8 ВСУ, пытавшиеся вывезти из Мариуполя руководство группировки украинских неонацистов «Азов» (в отношении группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел), были сбиты российскими войсками. Один вертолет были подбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

Как рассказал пленный бортовой техник сбитого российскими войсками вертолета, эвакуация главарей «Азова» сорвалась из-за слабой подготовки операции. По его словам, их летательный аппарат был произведен еще в советские годы, а из оборудования у экипажа были только GPS и приборы ночного видения.

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