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Франция решила оставить себе две картины из коллекции Морозовых

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Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции, сообщило в субботу, 9 апреля, агентство France Presse, сославшись на минкульт Франции.

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Агентство отмечает, что одно полотно из собрания российского бизнесмена оставят на французской земле, «пока активы ее владельца <…> будут замороженными». А второе произведение, принадлежащее Днепропетровскому музею изобразительных искусств, также возвращать не собираются до смягчения ситуации на фоне военной спецоперации в Донбассе, так как транспортировка картин пока небезопасна.

Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» организована совместно с Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей.

О том, что Франция отказывается возвращать картины из коллекции мецената Ивана Морозова, информация появилась 12 марта. С 22 сентября до 3 марта работы должны были выставляться в парижском Фонде Louis Vuitton, однако в феврале власти Франции продлили срок выставки до 3 апреля. Они объяснили это решение высоким интересом у посетителей и сложностью возвращения картин в Россию из-за санкций.

3 апреля стало известно о том, что в Финляндии пограничники задержали три машины с картинами, которые везли из Франции в Эрмитаж. Перевозивших картины водителей несколько часов не выпускали из машин. Как рассказал «Известиям» брат одного из водителей Анатолий Огурцов, все задержанные находятся в порту в Хельсинки.

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