Более 80 горняков остаются под землей из-за обстрелов ВСУ шахт в Донецке

Более 80 горняков остаются под землей на поврежденных из-за обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ) шахтах в Донецке. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В 12:37 в результате очередного обстрела ВCУ обесточены шахта имени Челюскинцев и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания», — говорится в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что на данный момент в шахте имени Челюскинцев находятся 25 горняков, в шахте имени Скочинского — 61 человек, их будут выводить на поверхность.

По данным министерства, на предприятие вызван отряд спасателей. Пострадавших нет.

23 марта четырнадцать горняков оказались заблокированы под землей на шахте имени Челюскинцев, которая была обесточена в результате обстрелов ВСУ.

21 марта на шахте имени Скочинского из-за обстрелов со стороны ВСУ был обесточен вентиляционный ствол. Лишилась электроэнергии и шахта имени Челюскинцев, в которой находились 75 шахтеров. Все шахтеры из шахты Скочинского были освобождены.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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