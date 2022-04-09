Захарова призвала быстрее переносить контент с YouTube

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала пользователей «быстрее сохранять контент» и переносить его с YouTube на российские платформы. Такое заявление в субботу, 9 апреля, Захарова сделала после того, как стало известно, что YouTube заблокировал канал «Дума ТВ», который принадлежит Госдуме.

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», - написала Захарова в Telegram.