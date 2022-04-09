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В Южной Осетии рассказали о сроках завершения подготовки к референдуму

В Южной Осетии рассказали о возможном завершении подготовки к референдуму о вхождении в состав РФ в мае-июне
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Подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к России может завершиться в мае-июне. Об этом 9 апреля сообщил начальник информационно-аналитического управления администрации президента республики Юрий Вазагов.

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Он отметил, что на подготовительные мероприятия потребуется около двух месяцев. Так, нужно провести сбор подписей, затем передать проект указа в Верховный суд для рассмотрения, после чего начнется информационная кампания.

«Возможно, ориентировочно назывались определенные сроки, май-июнь. Я думаю, что, возможно, в эти сроки подготовка будет завершена», — сказал он «РИА Новости».

5 апреля секретарь ЦИК Южной Осетии Кристина Авлохова рассказала, что в Центральную избирательную комиссию республики пришел официальный запрос на регистрацию инициативной группы по вопросу проведения референдума о присоединении Южной Осетии к РФ. В состав инициативной группы включено примерно 10 человек. Среди них глава республики Анатолий Бибилов, экс-президент Леонид Тибилов, спикер парламента Алан Тадтаев и другие общественные и политические деятели страны.

30 марта президент республики Анатолий Бибилов заявил, что желание Южной Осетии присоединиться к РФ назревало на протяжении нескольких веков.

На следующий день Бибилов отметил, что его страна намерена войти в состав России как субъект, а затем инициировать процедуру объединения с Северной Осетией, которое он назвал необходимым.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой республики, а также Абхазии. Помимо РФ ее независимость признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.

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