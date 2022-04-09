В Крыму призвали национализировать активы организаторов блокады полуострова

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров 9 апреля заявил о необходимости национализировать активы организаторов блокады Крыма на территории России.

«Организаторы водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокады Крыма — бывшие крымчане, которые в украинские времена имели здесь бизнес и немало активов, нажитых в том числе преступным путем. Призываем рассмотреть вопрос о национализации их имущества и организаций, которые с ними связаны», — сказал Умеров в разговоре с «РИА Новости».

В первую очередь под закон о национализации, по мнению Умерова, должны попасть главы «Меджлис крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ — Ред.) Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, руководитель украинского незаконного вооруженного формирования Ленур Ислямов, бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко.

5 апреля депутаты Госсовета Крыма единогласно поддержали поправки в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества у иностранных политиков и бизнесменов, совершивших недружественные действия в отношении России.

На следующий день первый вице-спикер регионального парламента Ефим Фикс заявил, что власти Крыма проведут официальную оценку имущества президента Украины Владимира Зеленского на полуострове для национализации. Фикс отметил, что по каждому украинскому собственнику имущества в Крыму будет приниматься отдельное решение, а потом будет формироваться перечень объектов, которые подлежат национализации.

18 марта глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что за восемь лет нахождения в составе России Крым преодолел все пять блокад, устроенных украинскими властями. Это банковская, продовольственная, энергетическая, транспортная и водная блокады.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом.