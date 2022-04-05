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Госсовет Крыма поддержал проект об изъятии имущества иностранцев

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Крымские парламентарии в ходе заочного голосования 5 апреля поддержали поправки в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества у иностранцев, которые совершили недружественные действия в отношении РФ. Об этом сообщила пресс-служба госсовета республики.

Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция
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Депутаты единогласно поддержали инициативу о внесении в Госдуму проекта закона. По словам вице-спикера Аллы Пономаренко, принятие проекта обеспечит прекращение права собственности на имущество, находящееся в республике и принадлежащее иностранцам и зарубежным государствам, которые совершили недружественные действия против России, российских юрлиц, граждан, и позволит «осуществить регистрацию права собственности Республики Крым на имущество указанных лиц».

В понедельник, 4 апреля, глава высшего законодательного органа власти Крыма Владимир Константинов на совещании с членами президиума крымского парламента заявил, что такой закон соответствует принципу справедливости. «Недопустимо, чтобы те, кто зарабатывает деньги на территории республики, использовали эти средства в поддержку военных действий против Российской Федерации, совершаемых неонацистами, которые убивают российских солдат», — сказал он.

Ранее, 17 марта, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов, которые выступают против РФ и поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского. Уточняется, что полученные от продажи средства могли бы быть направлены на восстановление Донбасса.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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