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Экономист рассказал о провоцируемом США кризисе в Европе

Экономист Хазин заявил, что США провоцируют кризис в Европе для оттока капитала из ЕС
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США и Великобритания усугубляют и без того сильный кризис в Европе, провоцируя введение всё новых санкций. Об этом изданию «Украина.ру» рассказал в пятницу, 8 апреля, экономист и политолог Михаил Хазин.

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США специально провоцируют ЕС, чтобы он вводил очевидно экономически невыгодные санкции, рассчитывая на отток капитала из европейских стран в сами Штаты. При этом, по мнению политолога, за счет экономического уничтожения Евросоюза Вашингтон оттянет время кризиса в стране до выборов или до ноября.

«Не забудем, уже 3 млн сбежало «защитников вольной Украины», 1,5 млн — только в Польшу. Польша уже воет, уже Германия начала выть. Я думаю, что еще 2,5 млн сбежит. Ну, скатертью дорога. Они выбрали свободу», — отметил Хазин.

По его мнению, в такой ситуации России надо перестроить экономику и обеспечить новый инвестиционный процесс.

Ранее, 6 апреля, немецкий экономист Андреас Бек заявил, что настоящая проблема антироссийских санкций заключается не в их слабости, а в том, что они не привели к изоляции России и, наоборот, изолировали тех, кто их ввел.

Как подчеркнул эксперт, ограничительные меры не поддержали многие страны, такие как Китай, Индия, Израиль, а также почти вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. Похожая картина наблюдается и в Южной Америке, и Африке. В результате, по словам Бека, в Германии сложилась опасная ситуация, ведь в глобальной экономике все в итоге зависит от доступа к ресурсам.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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