Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой

Брокеры отменяют комиссию в 12% на покупку валюты в связи с предписанием Банка России. Оно начнет действовать с понедельника, 11 апреля, сообщил регулятор. Кроме того, с понедельника россияне, открывшие валютные счета или вклады до 9 марта, смогут получить наличными не только доллары, но и евро, передает телеканал «Известия». Уточняется, что общий лимит снятия остается в размере $10 тыс. США или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября. С 18 апреля Центральный банк возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только поступившую в кассы банков с 9 апреля.

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