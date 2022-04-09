В Минобороны сообщили о заблокированных в Мариуполе иностранных наемниках

Минобороны сообщило о перехвате в Мариуполе радиопереговоров иностранных наемников, общавшихся на нескольких европейских языках. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков Вооруженных сил Украины в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры кроме украинского и русского ведутся еще на шести — в основном европейских — иностранных языках», — заявил он.

Данные российских военных доказывают, что в Мариуполе сейчас расположены иностранные наемники, служащие за американские доллары, убивающие людей, прикрывающиеся «живым щитом из мирных граждан», подчеркивает Конашенков.

По его словам, город скоро освободят войска Донецкой Народной Республики (ДНР) и подразделения России.

Накануне стало известно, что в Мариуполе были обнаружены следы иностранных наемников. Эти признаки были выявлены в рамках зачисток чеченскими военными городских районов, в которых ранее дислоцировались украинские военнослужащие.

7 апреля представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что основные бои в центральной части Мариуполя завершены. По его словам, они переместились в порт города и на территорию промзоны «Азовсталь».

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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