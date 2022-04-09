Прямой эфир
Мир
США расширили ограничения на экспорт некоторых товаров в Россию и Белоруссию
Мир
«Известия» представили доказательства передачи Украине оружия США осенью 2021 года
Мир
Пентагон признался в передаче применимых для контратак данных Киеву
Армия
Минобороны сообщило об обстреле ВСУ ищущих продукты питания мирных жителей Харькова
Мир
Французский политолог назвал удар по Краматорску манипуляцией Киева
Мир
Каймановы острова заморозили миллиарды долларов в связи с антироссийскими санкциями
Экономика
Waitrose ограничила продажу подсолнечного масла в Британии
Экономика
Санкции ЕС не коснутся транзита грузов с основной территории РФ в Калининград
Мир
В США рассказали об угрозе единству западной коалиции из-за выборов во Франции
Общество
Вильфанд предупредил о предстоящих заморозках в Москве в апреле и мае
Общество
Эксперт Тимаков опроверг наличие опасных коронавирусных мутаций
Сюжет:

В Минобороны сообщили о заблокированных в Мариуполе иностранных наемниках

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны сообщило о перехвате в Мариуполе радиопереговоров иностранных наемников, общавшихся на нескольких европейских языках. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Штурмовое предупреждение: к чему приведет полное взятие Мариуполя
И почему бои за город так затянулись

«Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков Вооруженных сил Украины в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры кроме украинского и русского ведутся еще на шести — в основном европейских — иностранных языках», — заявил он.

Данные российских военных доказывают, что в Мариуполе сейчас расположены иностранные наемники, служащие за американские доллары, убивающие людей, прикрывающиеся «живым щитом из мирных граждан», подчеркивает Конашенков.

По его словам, город скоро освободят войска Донецкой Народной Республики (ДНР) и подразделения России.

Накануне стало известно, что в Мариуполе были обнаружены следы иностранных наемников. Эти признаки были выявлены в рамках зачисток чеченскими военными городских районов, в которых ранее дислоцировались украинские военнослужащие.

7 апреля представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что основные бои в центральной части Мариуполя завершены. По его словам, они переместились в порт города и на территорию промзоны «Азовсталь».

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022