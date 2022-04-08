Киноакадемия США на 10 лет отстранила Уилла Смита от участия в мероприятиях

Киноакадемия США на 10 лет запретила актеру Уиллу Смиту участие в своих мероприятиях за инцидент на 94-й церемонии вручения премии «Оскар» 27 марта. Смит через своего представителя заявил, что «принимает и уважает решение Академии», пишет 8 апреля The Hollywood Reporter.

Совет директоров Академии кинематографических искусств и наук в пятницу утром вынес решение по инциденту на церемонии вручения премии «Оскар», когда Уилл Смит дал пощечину и выкрикнул ругательства в адрес ведущего Криса Рока.

Было решено запретить Смиту появляться на церемонии вручения премии «Оскар» или посещать любые другие мероприятия Академии в течение следующих 10 лет. При этом Смит сохранит свой «Оскар» за фильм «Король Ричард», который получил на той же церемонии, и право на номинации и победы в дальнейшем.

Голливудский актер и музыкант Уилл Смит на 94-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» стал участником неоднозначного инцидента, во время которого вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока. Последний неуместно пошутил над супругой Смита и последствиями ее болезни.

Как рассказали в оргкомитете кинопремии, Смита сразу после инцидента попросили покинуть здание, однако он отказался. Кроме того, продюсер шоу добавил, что правоохранители были готовы задержать актера, однако этого не произошло, потому что Крис Рок отказался писать заявление в полицию на него.

В тот же вечер Смит стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший актер» за работу в картине о семье теннисисток Уильямс «Король Ричард». В торжественной речи он извинился перед академией и коллегами-номинантами за случившийся ранее инцидент с Крисом Роком.