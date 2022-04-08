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ЦБ РФ понизил курс доллара и евро на 9–11 апреля

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Банк России понизил на 9–11 апреля официальный курс доллара до 74,8501 рубля, что на 1 рубль 40,46 копейки ниже предыдущего показателя. Это следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

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Официальный курс евро понижен на 1 рубль 58,66 копейки, он составит 81,7064 рубля.

Ранее в пятницу в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с ноября опустился ниже 72 рублей. В то же время евро впервые с июня 2020 года опустился ниже 78 рублей.

Также в пятницу Центробанк объявил о снижении ключевой ставки на 300 б.п., до 17,00% годовых, с 11 апреля. В ЦБ отметили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, риски для финансовой стабильности сохраняются, но перестали нарастать.

8 апреля в Промсвязьбанке сообщили, что в апреле–мае стоимость доллара может снизиться до 60–65 рублей при условии, что Центробанк РФ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой.

Аналитик Олег Сыроваткин отмечает, что за последнее время российская валюта с лихвой отыграла все потери, понесенные с начала специальной военной операции на территории Украины 24 февраля.

Во «Фридом Финанс» подъем курса доллара в диапазон 80–100 рублей рассматривают в консервативном сценарии. При этом в «Открытие Инвестиции» полагают, что поддержка со стороны экспорта энергоносителей и металлов всё же ослабнет и рубль постепенно вернется в достаточно широкий коридор от 95 до 105 рублей за доллар.

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