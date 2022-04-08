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Лейтенанта Росгвардии Концова удостоили звания Героя России посмертно

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Лейтенанта Росгвардии Максима Концова, обнаружевшего расположение диверсионной группы украинских националистов, удостоили звания Героя России посмертно. Об этом сообщается в пятницу, 8 апреля, на сайте ведомства.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
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«Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, звания Героя Российской Федерации удостоен офицер Росгвардии лейтенант Максим Андреевич Концов (посмертно)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, Концов выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения спецмероприятия. Лично подавив огневую точку, лейтенант обеспечил проведение маневра по окружению противника.

В результате оперативных действий группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен. Кроме того, разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный склад оружия и боеприпасов.

Сам Концов получил несколько огнестрельных ранений.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, пострадавшим при проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Военнослужащим вручили девять медалей «За отвагу» и один орден Мужества.

В конце марта президент России Владимир Путин, поздравляя росгвардейцев с профессиональным праздником, который отмечается 27 марта, отметил, что в рамках участия в защите регионов Донбасса и противостоянии националистическим силам Украины сотрудники Росгвардии продолжают четко выполнять поставленные задачи вне зависимости от их сложности. Также глава государства акцентировал внимание на значимом вкладе росгвардейцев в борьбу с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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