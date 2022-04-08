Штормовое предупреждение объявили в Амурской области

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на территории Амурской области. Мокрый снег и дождь ожидаются при прохождении фронтальных систем южного циклона.

Согласно прогнозам, неблагоприятные условия ожидаются с 10 по 12 апреля. Сильные осадки выпадут в центральных и восточных районах Приамурья, пишет «Амурская служба новостей». Синоптики не исключают появление гололедицы на дорогах, а также налипание мокрого снега на провода.

При смещении циклона ветер усилится до 12–17 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

О сложных погодных условиях в ряде российских регионов также сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Усиление ветра ожидается в Калининградской области, Краснодарском крае и Республике Алтай. В связи с потеплением тяжелая гидрологическая обстановка возможна во Владимирской, Саратовской, Орловской и Оренбургской областях.