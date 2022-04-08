Вильфанд спрогнозировал неспокойную погоду в ряде регионов

Сложные погодные условия ожидаются в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сильный ветер ожидает жителей Калининградской области, Краснодарского края и Республике Алтай.

«В пятницу в Калининградской области прогнозируются дожди и усиление ветра на побережье до 22 м/с. В пятницу и субботу в Республике Алтай будут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер до 25 м/с, в высокогорных районах — до 32 м/с», — цитирует его ТАСС.

На Кубани ожидается ветер до 18 м/с, в горной местности Сочи в субботу пройдет сильный снег.

В связи с потеплением в регионах ожидается тяжелая гидрологическая обстановка. Половодье начнется во Владимирской, Нижегородской, Саратовской, Орловской, Оренбургской областях. Уровень воды в реках регионов поднимется на несколько десятков сантиметров.

До 80 см поднимется уровень рек в Краснодарском крае и Адыгее.

Также он рассказал, что характерная для второй половины мая погода придет в Москву 8 апреля. Температура будет выше нормы сразу на 6–8 градусов.

Неожиданное потепление вызвано приходом воздушных масс со Средней Азии и севера Африки, объяснил специалист.

В начале апреля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», какая погода ожидается в Москве на текущей неделе. В середине недели температура воздуха будет выше климатической нормы и к концу вернется к привычным для весны значениям.