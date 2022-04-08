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Вильфанд озвучил дату прихода майской погоды в столицу

Вильфанд: в пятницу, 8 апреля, придет настоящая весна
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Характерная для второй половины мая погода придет в Москву в пятницу, 8 апреля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В Москве прекрасное событие: в пятницу настоящая весна приходит. Температура будет выше нормы сразу на 6–8 градусов. Прогнозируется погода, которая характерна для мая, причем второй половины месяца. Днем будет около 15 градусов», — отметил метеоролог.

Вильфанд уточнил, что такое неожиданное потепление вызвано приходом воздушных масс со Средней Азии и севера Африки.

«В пятницу [будет] не погода, а чудо, однако в последующем температура немного понизится. В выходные и первой половине следующей недели будет 9–12 градусов тепла, что уже на 3–4 градуса выше нормы», — добавил Вильфанд.

Отмечается, что в основном погода будет облачная, при этом без сильных осадков: на выходных будут кратковременные дожди.

«Снегопадов уже не прогнозируется», — подытожил Вильфанд.

4 апреля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», какая погода ожидается в Москве на текущей неделе. В середине недели температура воздуха будет выше климатической нормы и к концу вернется к привычным для весны значениям.

В этот день Вильфанд рассказал, что с 6 апреля в столице температурные показатели будут находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов. При этом метеоролог уточнил, что потепление будет сдержанным и умеренным.

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