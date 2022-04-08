Минобороны: прибывшие в Донбасс резервы украинских войск уничтожены высокоточными ракетами

Вооружение и военная техника резервов украинской армии в Донецкой области уничтожены высокоточными ракетами воздушного базирования Вооруженных сил России. Об этом 8 апреля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, уничтожены прибывшие в Донбасс резервы Вооруженных сил Украины на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково.

«Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников», — отметил представитель Минобороны.

Кроме того, российские ПВО сбили в воздухе два украинских военных вертолета. Также сбиты пять беспилотников украинских националистов. Операция была проведена в районе населенных пунктов Старая Збурьевка и Кривого Рога, добавляет «Газета.Ru».

Также в пятницу Минобороны представило кадры пуска высокоточной ракеты «Оникс» расчетом берегового комплекса «Бастион» по объектам инфраструктуры ВСУ. Цели были успешно поражены.

В Донбассе в середине февраля 2022 года из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».