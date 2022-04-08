Появились кадры последствий удара украинской «Точкой-У» по Краматорску

Очевидцы публикуют в Сети кадры последствий обстрела Краматорска. Как сообщили представители ДНР, 8 апреля украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по городу, обломки упали в районе вокзала.

ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км. Комплекс способен запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения. С вооружения ВС РФ ракеты данного типа сняты.

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