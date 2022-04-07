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Боевики под Харьковом обстреляли автомобили с мирными гражданами

Минобороны: боевики под Харьковом обстреляли машины с мирными гражданами, есть раненые
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Украинские боевики обстреляли автомобили с мирными жителями на блокпостах в Харьковской области. Граждане пытались выехать на территорию России. Есть пострадавшие. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харьковской области на блокпостах, расположенных на выездах из населенных пунктов Дергачи и Слатино, боевики одного из националистических батальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в направлении Российской Федерации. Есть раненые», — отметил он.

Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
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Ранее, 7 апреля, вооруженные силы РФ ликвидировали два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон. Ранее в этот день Конашенков рассказал, что российская армия высокоточными ракетами воздушного и морского базирования за ночь ликвидировала четыре украинские базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Сообщается, что всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники.

7 апреля сообщалось, что в Мариуполе погибло около 5 тыс. мирных жителей. В четверг также стало изветсно, что российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из четвертой городской больницы в Мариуполе свыше 100 человек, которых не выпускали боевики националистической группировки «Азов» (в отношении радикалов в РФ возбуждены уголовные дела). Как отметили в Минобороны РФ, для безопасной эвакуации всех пациентов потребовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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