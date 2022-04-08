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ФАС сообщила об оплате Booking.com назначенного штрафа в 1,3 млрд рублей

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Компания Booking уплатила штраф в размере 1,3 млрд рублей. Об этом 8 апреля сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

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«7 апреля 2022 года компания отчиталась об уплате 1,3 млрд рублей в бюджет Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года ФАС возбудила в отношении Booking.com дело из-за навязывания хостелам и отелям условия о соблюдении паритета цен.Служба заявила, что сервис запрещал подключенным гостиницам снижать на других ресурсах цены, а также навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров. Компания не согласилась с решением российского антимонопольного ведомства и подала иск к ФАС 4 февраля 2021 года.

26 августа ФАС оштрафовала компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. В ноябре 2021 года суд подтвердил размер штрафа.

В ФАС считают, что решение по Booking.com должно привести к снижению цен на рынке гостиничных услуг и способствовать развитию конкуренции в этом секторе, позволив другим агрегаторам предоставлять свои услуги в честных условиях.

Ранее, 5 марта, в пресс-службе Booking.com сообщили «Известиям», что сервис временно прекратил деятельность на территории России в связи со сложностью ведения турбизнеса.

Как заявил в тот же день руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, переходный период для туротрасли из-за прекращения работы сервиса займет до двух месяцев.

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