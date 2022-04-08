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Члены экипажей сбитых Ми-8 рассказали о попытках вывезти главарей «Азова»

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Члены экипажей сбитых украинских вертолетов Ми-8 рассказали о том, как пытались эвакуировать главарей националистической группировки «Азова» (в отношении нее возбуждены уголовные дела в России) из Мариуполя. 8 апреля «Известия опубликовали видео с выжившим бортовым техником вертолета.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
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По его словам, первая задача по эвакуации боевиков была поставлена 31 марта. Тогда бойцы Донецкой Народной Республики подбили два вертолета, которые направлялись за главарями «Азова» в Мариуполь.

Один вертолет упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Второй потерпел крушение в 20 км от Азовского моря.

Уже 5 апреля Киев попытался эвакуировать командиров националистов с «Азовстали». Все команды отдавались по телефону. Но и эти Ми-8 были сбиты.

По словам бортового авиационного техника Ми-8 Дмитрия Бурлакова, вертолет сбили на подлете к другому сбитому Ми-8.

«Мы полетели на точку ожидания, там выключились и ждали дальнейшей команды. Около пяти утра командиру экипажа пришли команда «запускайтесь». Мы запустились, уже в полете пришли следующие координаты, куда лететь. Сказали, что одного сбили из этих двух вертолетов», — рассказал мужчина.

Задачи по эвакуации ставило командование армейской авиации, отметил украинский военный.

О том, что два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся эвакуировать из Мариуполя руководство радикальной националистической группировки «Азов», сбиты, сообщил 5 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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