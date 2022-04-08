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На Украине раскрыли решение Киева национализировать российские корабли в Измаиле

Глава Одесской области Марченко: корабли под флагом России в Измаиле национализируют
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Корабли под российском флагом, которые дислоцируются на судоремонтном заводе в городе Измаиле Одесской области, будут изъяты в пользу украинского правительства. Такими сведениями в пятницу, 8 апреля, поделился глава Одесской областной администрации Максим Марченко.

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«Касаемо кораблей под российским флагом, которые сейчас находятся на судоремонтном заводе города Измаил. Вскоре кабинетом министров будет утверждено решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале Марченко.

Украинская Верховная рада в пятницу, 1 апреля, приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса.

Закон подразумевает, что всё национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а сделают «репарациями» за проведение Россией специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, прокомментировала закон глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, что необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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