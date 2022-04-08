Корреспондент «Известий» показал работу военного мобильного городка

Корреспондент «Известий» Александр Морозов 8 апреля побывал в мобильном военном городке Вооруженных Сил РФ, развернутом недалеко от передовой проводимой на Донбассе специальной военной операции по защите мирного населения.

Расположение городка не дает возможности снимать местность вокруг — иначе можно выдать его координаты. Здесь есть всё, что нужно солдатам во время операции — от полевой казармы и медицинского пункта до кухни.

Организация тылового обеспечения занимает порядка 1,5 часов. Вместе с разворачиванием средств заправки происходит, в частности, размещение полевой бани и кухонь, подготовка их к работе.

Александру Морозову показали, как кормят российских военных. Полевая автопекарня делает хлеб с простым составом: мука, дрожжи, сахар, вода, но солдаты, которые его пробуют, говорят о том, что хлеб гораздо вкуснее того, что можно купить в магазине.

На мобильной кухне тоже идет работа: военнослужащим готовят обед. Щи, каша с тушенкой, сладкий чай — меню для передовой хоть и скромное, но сытное. Повара отметили, что благодаря тому, что на кухне для готовки можно использовать консервы, время приготовления блюд сократилось с двух часов до всего 40 минут. Кулинары подчеркнули, что для солдатской пищи используют только самые качественные ингредиенты, а чтобы военнослужащие всегда были сыты, еду готовят с запасом.

Особое место в лагере занимает полевой банно-прачечный комбинат на базе военного грузовика. Комбинат разделен на три части. В первой расположена раздевалка, где военнослужащие могут оставить свои вещи и переодеться. Далее расположена сама баня, а в третьей части находится прачечная, где солдаты могут постирать свою форму. За раз в бане могут искупаться восемь человек.

Еда, одежда, заправка техники, бани и многое другое — всем этим занимаются тыловые части. От их усердной и ежедневной работы зависит не только снабжение армии, но и боеспособность подразделений на передовой.

7 апреля Министерство обороны РФ опубликовало кадры движения российской боевой техники по понтонной переправе, сооруженной военными инженерами Западного военного округа через реку Северский Донец во время проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Организацию работ по наведению понтонной переправы осуществляли заместитель начальника инженерных войск ЗВО полковник Николай Овчаренко и командир отдельного инженерно-саперного батальона ЗВО капитан Евгений Никитин.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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