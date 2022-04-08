Куба спрогнозировала запуск платежной системы «Мир» в стране к лету

Куба может начать принимать российские карты «Мир» уже летом. Об этом «Известиям» сообщили в пятницу, 8 апреля, в посольстве островного государства в РФ.

«На самом деле этот вопрос обсуждался еще до пандемии, но переговоры были приостановлены из-за коронавируса. Мы надеемся, что к лету всё будет готово, и российские туристы смогут использовать карты «Мир» на Кубе», — рассказал «Известиям» советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

Отметим, пока карты этой платежной системы принимают только в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

О том, что возможность пользования картами «Мир» прорабатывается также в Венесуэле, «Известиям» рассказали в посольстве России в латиноамериканской стране.

«Предложение о подключении Венесуэлы к платежной системе «Мир» было сделано финансовым властям страны российской стороной, нашими партнерами вопрос изучается. О конкретных датах, когда здесь заработают карты «Мир», говорить пока преждевременно», — заявили в дипмиссии.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), в свою очередь, добавили, что технологически платежная система готова к работе в новых странах.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Родная Гавана: Куба и Венесуэла готовятся принимать карты «Мир»