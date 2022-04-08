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Lufthansa продлила приостановку авиасообщения с РФ и Украиной до конца июня
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Lufthansa продлила приостановку авиасообщения с РФ и Украиной до конца июня

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Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о продлении срока приостановки авиасообщения с Россией и Украиной до конца июня, о чем авиаперевозчик уведомил пассажиров сообщением на сайте в четверг, 7 апреля.

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Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 30 июня 2022 года из-за текущей ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из страны должны быть отменены в течение этого периода. На рейсах Lufthansa на Дальний Восток могут быть кратковременные изменения по времени вылета и прибытия из-за переноса маршрутов», — говорится в обращении.

В отношении Украины авиакомпании также сообщила о приостановке полетов до 30 июня 2022 года, добавив, что воздушное пространство над страной в настоящее время закрыто.

Компания призвала пассажиров проверять статус рейса перед началом путешествия, а в случае каких-либо проблем связываться с сервисным центром Lufthansa или турагентом.

Ранее, в конце февраля, авиакомпания Lufthansa заявляла, что не будет использовать воздушное пространство России до 27 мая «из-за текущей нормативно-правовой ситуации». Тогда же сообщалось о продлении приостановки авиасообщения с Украиной до 30 апреля.

В середине марта стало известно, что Lufthansa стала отказывать российским гражданам, следующим транзитом из Стамбула через германские аэропорты в третьи страны, в посадке на борт. В посольство России в Германии была направлена просьба обратить внимание на эту ситуацию.

Решение авиакомпании связано со спецоперацией России по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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