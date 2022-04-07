Строительство дороги к водопаду в Карелии обойдется в 0,5 млрд рублей

Управтодор Карелии объявил тендер на строительство дороги к памятнику природы «Белые мосты» в Питкяранском районе. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.

На работы из республиканского бюджета планируется выделить почти 482 млн рублей. Дорогу должны построить до 30 июня 2023 года.

Гарантийные сроки на земляное полотно и основание дорожной одежды составят восемь лет, а на два слоя асфальтобетонного покрытия — семь лет. На трассе сделают разметку термопластиком, отремонтируют водопропускные трубы.

Как отмечает ИА «Карелinform», власти обещали построить дорогу к водопаду и парковку в августе 2020 года. Жители не раз жаловались на то, что добраться до памятника природы достаточно сложно.