ABBA представила новый клип на песню Waterloo 1974 года

Шведская группа ABBA 6 апреля представила новый клип на свой хит Waterloo, который принес группе победу на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 1974 году.

В видео использованы фрагменты старых съемок и яркая графика.

Кроме того, ABBA анонсировала выход нового бокс-сета. В него вошли десять виниловых пластинок и компакт-дисков, а также все студийные альбомы группы. Релиз коллекции состоится 10 июня.

По словам главного редактора информационного агентства InterMedia Евгения Сафронова, ABBA — один из самых успешных проектов «золотого века» поп-музыки и такого количества хитов подобного уровня вряд ли можно ожидать от нынешних лидеров чартов. Это, как отметил эксперт, легко объяснить — потребление музыки постоянно растет, но основные доходы сейчас присваивают мегакорпорации, а обороты музыкальной индустрии за 15 лет обрушились втрое. А значит, еще больше сократились и доходы создателей произведений, сократилась конкуренция, закономерно стало меньше произведений.

«Несомненно, участники ABBA, давно перешагнувшие 70-летний рубеж, наблюдали за крахом некогда блистательной индустрии с печалью и ностальгией, и потому осмелюсь предположить, что за решением о возвращении стоит вовсе не денежный расчет, ведь еще в начале века группа отказалась от миллиарда долларов за воссоединение. Уверен, что для участников группы возвращение -— моральная поддержка, в определенной степени исполнение долга перед восстанавливающейся индустрией и, конечно же, зрителями», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Как отметил Сафронов, сейчас спрос на шоу мирового уровня огромен, а у постпандемийной индустрии недостаточно ресурсов на его удовлетворение. В этих условиях появление шоу ABBA Voyage сложно переоценить, это огромный стимул и надежда, заключил он.

В ноябре 2021 года ABBA выпустила новый альбом впервые за 40 лет. В альбом Voyage вошли десять треков. О выпуске нового альбома ABBA объявила 2 сентября, тогда группа выпустила две первые композиции из альбома — I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down.