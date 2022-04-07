В СПЧ оценили проект о зеркальном ответе на запрет российских СМИ за рубежом

В Совете по правам человека (СПЧ) указали на то, что законопроект о полномочиях Генпрокуратуры лишать СМИ регистрации не соответствует Конституции России. Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 7 апреля, в ответ на запрос «Известий».

«Считаем данный законопроект прямо противоречащим Конституции, которая гарантирует запрет цензуры. Ограничение свободы слова, введение цензуры возможно только при установлении военного режима или объявлении чрезвычайного положения», — подчеркнули в СПЧ.

Также в Совете уточнили, что в случае принятия проекта абсолютно любое СМИ может быть заблокировано, поскольку ни одно из них не основывает свою деятельность только лишь на официальных сообщениях органов государственной власти.

«Какие-либо изменения в законодательство по представленному проекту, на наш взгляд, неуместны и вредны», — добавили в ведомстве.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Авторами выступили члены комиссии ГД по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ во главе с руководителем комиссии, главой комитета Думы по безопасности Василием Пискаревым.

В документе в том числе предлагается предоставить Генеральной прокуратуре России возможность отзывать регистрацию любого российского средства массовой информации и лишать его лицензии во внесудебном порядке, в частности, за публикацию недостоверной информации.

При этом СМИ и их сотрудники будут нести ответственность и за перепечатку материалов других масс-медиа, содержащих фейки.

Помимо этого, законопроект дает право генпрокурору или его заместителям в случае выявления недружественных действий иностранного государства оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская операция на Украине, а также до тех пор, пока РФ и связанные с ней СМИ не прекратят распространять пропаганду против ЕС или его членов». 4 марта стало известно о блокировке Telegram-каналов Sputnik и Russia Today в странах Евросоюза.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание телеканала Russia Today. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это является грубым нарушением свободы слова и служит продолжением антироссийского безумия, которое происходит в западных странах.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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