Прямой эфир
Мир
СМИ обратили внимание на неявку части депутатов Италии на выступление Зеленского
Общество
Сотрудники посольства Германии в Москве загрузили вещи в фуру
Интернет
Мишустин предложил создать альтернативу Аpp Store и Google Play
Интернет
Шесть сервисов Google в России промаркируют за нарушение законов
Экономика
Китай закупил у России первые партии угля и нефти за юани
Мир
Скандал разгорелся в Греции из-за выступления Зеленского с боевиками «Азова»
Общество
СКР заочно предъявил обвинения четверым командирам ВСУ за обстрелы в Донбассе
Общество
В Сети запустили челлендж по уничтожению сумок Chanel
Политика
В Госдуме указали на отсутствие единства в НАТО по вопросу отношений с РФ
Общество
Мурашко заявил о риске новой волны коронавируса
Мир
Росгвардия обнаружила склад оружия и обезвредила боевиков на Украине
Сюжет:

В СПЧ оценили проект о зеркальном ответе на запрет российских СМИ за рубежом

В СПЧ заявили о несоответствии Конституции законопроекта о полномочиях Генпрокуратуры лишать СМИ регистрации
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Совете по правам человека (СПЧ) указали на то, что законопроект о полномочиях Генпрокуратуры лишать СМИ регистрации не соответствует Конституции России. Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 7 апреля, в ответ на запрос «Известий».

Свобода условно: почему YouTube удалил российские каналы
И какие ответные меры может принять Москва

«Считаем данный законопроект прямо противоречащим Конституции, которая гарантирует запрет цензуры. Ограничение свободы слова, введение цензуры возможно только при установлении военного режима или объявлении чрезвычайного положения», — подчеркнули в СПЧ.

Также в Совете уточнили, что в случае принятия проекта абсолютно любое СМИ может быть заблокировано, поскольку ни одно из них не основывает свою деятельность только лишь на официальных сообщениях органов государственной власти.

«Какие-либо изменения в законодательство по представленному проекту, на наш взгляд, неуместны и вредны», — добавили в ведомстве.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Авторами выступили члены комиссии ГД по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ во главе с руководителем комиссии, главой комитета Думы по безопасности Василием Пискаревым.

В документе в том числе предлагается предоставить Генеральной прокуратуре России возможность отзывать регистрацию любого российского средства массовой информации и лишать его лицензии во внесудебном порядке, в частности, за публикацию недостоверной информации.

При этом СМИ и их сотрудники будут нести ответственность и за перепечатку материалов других масс-медиа, содержащих фейки.

Помимо этого, законопроект дает право генпрокурору или его заместителям в случае выявления недружественных действий иностранного государства оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская операция на Украине, а также до тех пор, пока РФ и связанные с ней СМИ не прекратят распространять пропаганду против ЕС или его членов». 4 марта стало известно о блокировке Telegram-каналов Sputnik и Russia Today в странах Евросоюза.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание телеканала Russia Today. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это является грубым нарушением свободы слова и служит продолжением антироссийского безумия, которое происходит в западных странах.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022