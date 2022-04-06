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В Госдуму внесен законопроект о зеркальном ответе на запрет СМИ РФ за рубежом

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Законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ, внесен в Госдуму 6 апреля.

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Документ опубликован в базе Думы. Авторами выступили члены комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ во главе с руководителем комиссии, главой комитета Думы по безопасности Василием Пискаревым.

О разработке проекта Пискарев сообщил накануне. Он подчеркнул, что российские СМИ массово подвергаются блокировке и дискриминации за рубежом. Это делается как на уровне отдельных провайдеров и владельцев соцсетей, так и на уровне госорганов.

Разработанная комиссией поправка дает право генпрокурору или его заместителям в случае выявления недружественных действий иностранного государства оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны, пояснил Пискарев.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская операция на Украине, а также до тех пор, пока РФ и связанные с ней СМИ не прекратят распространять пропаганду против ЕС или его членов». 4 марта стало известно о блокировке Telegram-каналов Sputnik и Russia Today в странах Евросоюза.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание телеканала Russia Today. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это является грубым нарушением свободы слова и служит продолжением антироссийского безумия, которое происходит в западных странах.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

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