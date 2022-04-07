Специалист рассказал о лучшем варианте защиты экрана смартфона

Защитные стекла с сапфировым слоем лучше пластика защищают экран смартфона. Об этом «Газете.Ru» рассказал редактор направлений «Гаджеты» и «ПК» «Ситилинк Журнала» Михаил Гаглоев.

«Стекло лучше защищает дисплей от ударов и падений, так как значительно толще пленки: 0,3-0,5 мм против 0,1 мм», — отметил он.

По словам специалиста, на пластиковой пленке быстрее появляются царапины. В то же время закаленное стекло имеет более высокую твердость и тактильно оно ближе к тому, что установлено на самом смартфоне.

При этом среди пластиковых пленок бывают модели с дополнительными функциями, сообщил Гаглоев. Существуют зеркальные пленки — при выключенном экране смартфоном можно пользоваться как зеркалом, антишпионские — уменьшают угол обзора экрана.

Накануне заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов рассказал, что использование смартфона во время приема пищи может привести к ожирению и другим заболеваниям. По словам доктора, гаджет может быть отвлекающим фактором, приводящим к замедлению появления чувства насыщения, из-за чего способствует перееданию.

В начале недели, 4 апреля, Гаглоев заявил, что установка приложений для ускорения работы смартфона может привести к проблемам в самом устройстве. Например, гаджет может начать «тормозить».