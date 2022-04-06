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Врач предупредил о риске ожирения при использовании смартфона за едой

Врач Кобрянов предупредил, что использование гаджета во время приема пищи может привести к ожирению
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Заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов рассказал, что использование гаджета во время приема пищи может привести к ожирению и различным заболеваниям.

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Как рассказал специалист «Газете.Ru» в среду, 6 апреля, смартфон является отвлекающим фактором, который приводит к замедлению появления чувства насыщения и способствует перееданию и ожирению.

Кобрянов отметил, что гаджет является раздражителем для мозга, в результате чего он не успевает принять сигнал от желудка о насыщении. Человек по этой причине продолжает есть, когда чувства голода уже нет.

Помимо этого, на гаджетах скапливается большое количество микроорганизмов, которые, попадая в организм человека, могут вызывать заболевания ЖКТ, отмечает сайт kp.ru.

Некоторые из находящихся там бактерий могут вызывать менингит, пневмонию, кишечные заболевания и даже инфекционное поражение кожи.

5 апреля врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала, что в потреблении супа каждый день нет необходимости, несмотря на все его полезные свойства.

Она подчеркнула, что намного больше пользы во втором блюде. Одна порция супа содержит намного меньше белка и остальных полезных веществ, чем мясные и овощные блюда. Врач добавила, что после тарелки жидкого человек скоро перестает чувствовать себя сытым.

По словам диетолога, иногда суп может быть полезен на постоянной основе, например после хирургических вмешательств, пишет «Москва 24».

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