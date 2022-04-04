Прямой эфир
Мир
Германия намерена выслать 40 сотрудников посольства РФ
Мир
Минобороны обвинило Киев в ведении информкампании против ВС РФ
Мир
В посольстве РФ в Литве получили предписание послу покинуть страну
Мир
МО РФ предупредило об опасности для сотрудников ООН из-за раздачи Киевом оружия
Политика
В Госдуму внесен проект о признании геноцида русских на Украине
Туризм
Албания откроет безвизовый режим для россиян с 1 мая по 30 сентября
Политика
В ГД внесли проект о признании выданных в Армении водительских прав
Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара на 16,47 копейки
Экономика
Глава МИД Австрии выступил против эмбарго на поставки газа из РФ
Мир
Генпрокуратура РФ начала проверку публикаций о ситуации в Буче
Экономика
В Германии заявили о невозможности ЕС быстро отказаться от газа из РФ

Эксперт назвал риски установки приложений для ускорения работы телефона

Эксперт Гаглоев назвал риски установки приложений для ускорения работы телефона
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Установка приложений для ускорения работы смартфона может привести к проблемам в самом устройстве. Этого можно избежать, ведь весь функционал такой программы легко может повторить рядовой пользователь. Об этом рассказал в понедельник, 4 апреля, редактор направлений гаджеты и ПК «Ситилинк Журнала» Михаил Гаглоев.

Гаджет так: что представили на Всемирном мобильном конгрессе
Чем интересны новые устройства и сколько они могут стоить в России

«Они не предлагают ничего сверх того, что можно выполнить средствами самой системы. Например, очистить кэш приложений или удалить неиспользуемые пользователь может самостоятельно», — рассказал Гаглоев в интервью «Газете.Ru».

Кроме того, гаджет может начать «тормозить» после установки специальных программ. Например, долго запускать приложения, выдавать ошибки и многое другое.

23 марта руководитель отдела по тестированию, кастомизации и сертификации HONOR в России, Турции и странах СНГ Максим Филин назвал причины перегрева современных смартфонов.

Специалист отметил, что смартфоны на базе Android, как и любые другие устройства, нагреваются, когда испытывают повышенные нагрузки, которые могут происходить в том числе при плохом сетевом покрытии.

Филин объяснил, что если сигнал сети слабый, а пользователь пытается ее максимально использовать — смотреть YouTube или скачивать файлы, то устройство может быстро разогреться. Также телефон может нагреваться, если пользоваться им в процессе его зарядки. Эксперт посоветовал в это время не перегружать гаджет сверхсложными задачами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022