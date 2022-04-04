Эксперт назвал риски установки приложений для ускорения работы телефона

Установка приложений для ускорения работы смартфона может привести к проблемам в самом устройстве. Этого можно избежать, ведь весь функционал такой программы легко может повторить рядовой пользователь. Об этом рассказал в понедельник, 4 апреля, редактор направлений гаджеты и ПК «Ситилинк Журнала» Михаил Гаглоев.

«Они не предлагают ничего сверх того, что можно выполнить средствами самой системы. Например, очистить кэш приложений или удалить неиспользуемые пользователь может самостоятельно», — рассказал Гаглоев в интервью «Газете.Ru».

Кроме того, гаджет может начать «тормозить» после установки специальных программ. Например, долго запускать приложения, выдавать ошибки и многое другое.

23 марта руководитель отдела по тестированию, кастомизации и сертификации HONOR в России, Турции и странах СНГ Максим Филин назвал причины перегрева современных смартфонов.

Специалист отметил, что смартфоны на базе Android, как и любые другие устройства, нагреваются, когда испытывают повышенные нагрузки, которые могут происходить в том числе при плохом сетевом покрытии.

Филин объяснил, что если сигнал сети слабый, а пользователь пытается ее максимально использовать — смотреть YouTube или скачивать файлы, то устройство может быстро разогреться. Также телефон может нагреваться, если пользоваться им в процессе его зарядки. Эксперт посоветовал в это время не перегружать гаджет сверхсложными задачами.