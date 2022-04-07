Мишустин назвал сроки перестройки экономики РФ на работу в новых условиях

Экономике России нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Время нужно экономике, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе не иметь хотя бы полгода, чтобы перестроиться», — сказал он, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Он также подчеркнул, что профицита бюджета в РФ в 2022 году не будет, все полученные доходы будут потрачены.

«Поймите, у правительства не будет каких-то специальных возможностей. У нас нулевой заложен профицит. Там никаких загашников не будет, все потратим, что возьмем с экономики. Но есть в этом смысле и возможности, при снижении ключевой ставки снижать, соответственно, и ставку ипотеки», — пояснил премьер-министр.

5 апреля Мишустин отметил, что в правительстве подготовили еще один пакет по поддержке экономики России. Он подчеркнул, что проработано уже около 200 предложений и пакет инициатив. Они охватывают несколько сфер, среди которых — меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию и по поддержке конкретных отраслей.

15 марта правительство РФ презентовало программу антикризисных мер, на реализацию которой планируется выделить не менее 1 трлн рублей. Инициативы направлены на сохранение занятости и поддержку предприятий, попавших в сложную ситуацию. Предусмотрены поддержка малого бизнеса для снижения ограничений в работе российских предпринимателей.

11 марта аналитики, опрошенные Центробанком, сообщили, что российская экономика восстановится после текущего спада в 2023 году. Эксперты также предсказали улучшение ставки ЦБ. По их мнению, к концу текущего года она снизится до 18,9%, к концу 2023 года — до 14,1%, а к концу 2024-го — до 7,8%.

5 марта сообщалось, что в условиях жестких международных санкций и повышения ключевой ставки вдвое инфляция по итогам 2022 года может вырасти до 16,8%, а ВВП — сократиться на 4,5%. Такие прогнозы следуют из консенсус-прогноза «Известий», в котором приняли участие аналитики из ведущих университетов, рейтинговых агентств, банков и другие участники рынка.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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