Финансист назвал условия для снижения цен на продукты

В результате укрепления рубля цены на продукты могут корректироваться, но для того, чтобы они вернулись на прежние уровни, нужно восстановление прежних, стабильных цепочек поставок товаров или поиск новых рынков с такими же условиями ценообразования. Об этом заявил «Известиям» доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев в четверг, 7 апреля.

«Только после этого, возможно, цены смогут скорректироваться, но не сразу», — добавил он.

Алиев отметил, что цены на продукты вряд ли вернутся сейчас к уровням февраля — конъюнктура сейчас иная.

По словам финансиста, рубль укрепляется по нескольким причинам. Это и продажа 80% валютной выручки экспортерами, и льготный налоговой период в РФ, а так же ограничения на сводную покупку валюты, купить которую могут только компании-импортеры.

«Таким образом сформировались условия, когда формально предложение валюты больше чем нужно, а спрос ограничен», — заключил он.

Президента АКИТ Артем Соколов выразил мнение, что в текущих реалиях курс рубля не является ключевым, хотя тенденция на снижение безусловно радует. Основная сложность заключается, по его словам, в отсутствии технической возможности купить товар, перевести за него деньги и привезти товар в Россию.

«Ускорение решения по приятию перечня товаров, легализующих параллельный импорт, позволит ускорить насыщение рынка товарами», — сказал он «Известиям».

Укрепление рубля продолжается уже не первую неделю. На открытии торгов в четверг курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 21 февраля, а курс евро — ниже 84 рублей впервые с 30 декабря. В среду курс американской нацвалюты понизился до 80 рублей, а европейской валюты — упал ниже 86 рублей.

О начале снижения цен на российском потребрынке заявлял накануне «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. По его словам, через два-три месяца также возможно небольшое падение цен, в пределах 5–7%.

Как сообщали «Известия», ряд предпринимателей в последние недели повысил цены в разы на продукцию даже из старых партий. Подчеркивалось, что не только федеральные ритейлеры, но и более мелкие игроки пользуются кризисной ситуацией.

25 марта ФАС предложила наказывать за спекуляцию всех участников рынка.

Рост цен произошел после новых санкций Запада против России, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию в Донбассе. Как тогда уточнял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации украинской территории, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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