Более 940 млн рублей направят на создание перинатального центра в Казани

В Казани возведут новый перинатальный центр стоимостью 942,9 млн рублей. Главстрой Татарстана разместил на портале госзакупок информацию о поиске подрядчика.

Учреждение создадут на базе роддома больницы № 7. Площадь восьмиэтажного здания составит более 13,8 тыс. кв. м. Оно будет рассчитано на 160 коек, пишет ИА «Татар-информ».

Выбрать подрядчика планируется 18 апреля. Он должен приступить к работам в начале мая и сдать объект до конца ноября текущего года.

Согласно документации, за основу нового учреждения возьмут перинатальный центр, созданный на базе республиканской клинической больницы, уточняет InKazan.ru. Исполнителю предстоит выполнить 34 вида работ, в том числе устройство инженерных сетей и благоустройство.