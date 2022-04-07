ЕС на месяц отложит полный запрет на импорт угля из России

Запрет на импорт российского угля странами Евросоюза (ЕС) вступит в силу с середины августа, то есть на месяц позже, чем предлагалось изначально. Об этом 7 апреля сообщает Reuters со ссылкой на источник в объединении.

Большая часть стран Европы покупает российский уголь на спотовом рынке, а не по долгосрочным контрактам. Эти закупки будут прекращены сразу после введения санкций.

Согласно документу, с которым ознакомился Reuters, Еврокомиссия первоначально предложила трехмесячный период прекращения действия существующих контрактов. Но этот период был продлен до четырех месяцев, сообщил источник, знакомый с дискуссиями. Это произошло в основном из-за давления со стороны Германии, основного импортера российского угля в ЕС.

Импорт нефти и газа, объем которого гораздо больше, по-прежнему не обсуждается.

Поэтапный отказ от ввоза в ЕС российского угля Еврокомиссия предложила ввести на этой неделе в ответ на события в украинском городе Буче.

Еврокомиссия подсчитала, что запрет на уголь может обойтись России в €4 млрд ($4,36 млрд) в год в виде упущенной выгоды.

Накануне аналитики инвестиционной группы «АТОН» заявили «Известиям», что последствия санкций Евросоюза для публичных производителей угля в России не должны оказаться критичными — его объемы могут быть перенаправлены на другие рынки. В АТОН отметили важность европейского рынка для российских производителей угля — на него приходится 50,4 млн т экспортных объемов, которые выросли на 10,3% в 2021 году по сравнению с предшествующим годом.

5 апреля замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что пятый пакет санкций ЕС в отношении Москвы будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добавила, что запрет коснется импорта угля на сумму €4 млрд. Согласно неназванным источникам, план предусматривает трехмесячный переходный период до запрета на новые контракты.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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