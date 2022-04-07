Первого пострадавшего от укуса клеща зарегистрировали в Омской области

В Омской области появился первый пострадавший от укуса клеща в 2022 году. По данным регионального Роспотребнадзора, случай зафиксировали 5 апреля в Кировском округе на придомовой территории. Клеща сняли с 11-летнего мальчика.

ИА «Город55» отмечает, что Омская область считается эндемичным районом по клещевому энцефалиту. Это означает, что на территории находятся природные зоны, где опасность заражения выше, чем в других местах.

Речь идет об Усть-Ишимском, Большереченском, Тюкалинском, Большеуковском, Тевризском, Горьковском, Тарском, Знаменском, Седельниковском, Колосовском, Саргатском, Крутинском, Омском, Муромцевском, Нижнеомском районах и самом Омске. В 2021 году клещевым энцефалитом заболели 11 человек, у четырех человек диагностировали боррелиоз.

Врачи утверждают, что лучшим способом обезопасить себя от тяжелых последствий укуса является вакцинирование. Вакцина против клещевого боррелиоза не применяется.

В ближайшее время в регионах начнется акарицидная обработка, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН». Специалисты советуют помнить о соблюдении мер предосторожности при выезде на природу: носить закрытую одежду, головные уборы, использовать антиклещевые репелленты, осматривать себя и друг друга каждый час.

Первых клещей в Омской области заметили в начале апреля. По словам местных жителей, клещи присасываются к собакам во время прогулки.