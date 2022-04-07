Прямой эфир
Мир
Басурин сообщил о завершении основных боев в центре Мариуполя
Мир
Столтенберг призвал поставлять Киеву наступательные вооружения
Мир
ДНР обвинила украинских националистов в провокации в порту Мариуполя
Мир
В Германии увеличилось число преступлений против выходцев из России
Интернет
YouTube объяснил блокировку видео брифинга Захаровой
Мир
Пекин выразил протест США из-за поставок вооружений Тайваню
Мир
Военные РФ и ДНР эвакуировали более 100 пациентов из больницы в Мариуполе
Мир
МИД РФ пригрозил жесткой реакцией на высылку дипломатов
Общество
ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в запрещенном формировании
Мир
ВС России сбили в воздухе пять украинских беспилотников
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 21 февраля

Первого пострадавшего от укуса клеща зарегистрировали в Омской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омской области появился первый пострадавший от укуса клеща в 2022 году. По данным регионального Роспотребнадзора, случай зафиксировали 5 апреля в Кировском округе на придомовой территории. Клеща сняли с 11-летнего мальчика.

ИА «Город55» отмечает, что Омская область считается эндемичным районом по клещевому энцефалиту. Это означает, что на территории находятся природные зоны, где опасность заражения выше, чем в других местах.

Речь идет об Усть-Ишимском, Большереченском, Тюкалинском, Большеуковском, Тевризском, Горьковском, Тарском, Знаменском, Седельниковском, Колосовском, Саргатском, Крутинском, Омском, Муромцевском, Нижнеомском районах и самом Омске. В 2021 году клещевым энцефалитом заболели 11 человек, у четырех человек диагностировали боррелиоз.

Врачи утверждают, что лучшим способом обезопасить себя от тяжелых последствий укуса является вакцинирование. Вакцина против клещевого боррелиоза не применяется.

В ближайшее время в регионах начнется акарицидная обработка, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН». Специалисты советуют помнить о соблюдении мер предосторожности при выезде на природу: носить закрытую одежду, головные уборы, использовать антиклещевые репелленты, осматривать себя и друг друга каждый час.

Первых клещей в Омской области заметили в начале апреля. По словам местных жителей, клещи присасываются к собакам во время прогулки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022