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Жители Омской области сообщили о появлении первых клещей

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Жители Омской области в начале апреля обнаружили первых клещей. В ближайшее время специалисты проведут акарицидную обработку парков, скверов и лагерей.

По словам местных жителей, клещи присасываются к собакам во время прогулки. Об этом пишет ИА «Город55». Владельцам животных рекомендовано регулярно обрабатывать питомцев специальными препаратами против вредителей.

Сообщения о присасывания клещей к людям в регионе пока не зарегистрированы. Роспотребнадзор напоминает, что Омская область является очагом клещевых инфекций. В 2021 году клещевым энцефалитом заболели 11 человек, у четырех человек диагностировали боррелиоз.

В минувшие выходные первый укус клеща зарегистрировали в Красноярске. Пострадал ребенок, который не был привит от клещевого энцефалита. На текущий момент вакцинацию прошли свыше 16 тыс. жителей города.

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