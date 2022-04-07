В Китае заявили о попытке США разделить и ослабить Россию

Главными интриганами XXI века являются Соединенные Штаты, их цель разделить и ослабить Россию. Такое мнение выразил обозреватель китайского издания Huanqiu Чжао Цзяочэн.

Как отмечает автор статьи, с момента окончания холодной войны прошло более 30 лет, однако ее «призраки» все еще живы. По его словам, обострение ситуации вокруг Украины представляет собой новую американскую ловушку, организованную для поглащения России и контроля над Европой. При этом США сохраняют абсолютную гегемонию в мире.

Журналист также обратил внимание, что НАТО с подачи Вашингтона в последние десятилетия предпринимает попытки «устранить» РФ в различных аспектах, чтобы разделить ее. По утверждению Цзяочэна, США пытаются повторить в отношении России тот же сценарий, который он разыграл с СССР.

Чтобы устранить угрозу своей мировой гегемонии, указывает обозреватель, Соединенные Штаты устроили две «цветные революции» на Украине. В заключении Цзяочэн, приходит к выводу, что попытки Запада разделить Китай и Россию на два противоположных лагеря являются проявлением менталитета холодной войны.

Ранее, 21 марта, военный обозреватель Global Times Сун Чжунпин высказал предположение о заинтересованности США и стран Североатлантического альянса в продолжительных военных действиях на территории Украины ради увеличения прибыли своих военных предприятий.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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