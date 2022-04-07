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Пациенты попросили упростить процедуру вывода новых лекарств на рынок

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Всероссийский союз пациентов (ВСП) 5 апреля направил в правительство России письмо с просьбой ускорить процедуру регистрации инновационных лекарств, чтобы сделать их более доступными для пациентов.

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«На протяжении долгого периода мы видим, что инновации приходят к российским пациентам с задержкой в три-пять лет. Особенно остро вопрос стоит в текущей ситуации внешнего давления на экономическое развитие нашего государства, когда рвутся логистические цепочки, усиливается ценовое давление, прекращаются клинические исследования», — отмечается в обращении.

Всероссийский союз пациентов предложил свое видение решения проблемы: стоит законодательно закрепить особый подход к обращению лекарств, «представляющих особую значимость для здоровья населения». А именно — внести в законодательство понятие «инновационный лекарственный препарат» и критерии, по которым лекарства будут относить к этой категории. Такие препараты смогут проходить ускоренную регистрацию по упрощенной процедуре.

Термином «инновационный препарат» в ВСП предлагают назвать лекарство, не имеющее аналогов, зарегистрированных на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такой препарат предназначен для профилактики, диагностики и лечения тяжелых хронических прогрессирующих или угрожающих жизни заболеваний (в том числе орфанных), лечения ранее неизлечимых заболеваний или состояний.

Кроме того, он должен иметь существенное преимущество в эффективности, безопасности, способе применения по сравнению с ранее использовавшимися методами лечения. Об этом говорится в дорожной карте по повышению доступности инновационных медицинских технологий и лекарственных препаратов для пациентов, подготовленной ВСП.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ускоренная помощь: пациенты просят облегчить доступ к новым лекарствам»

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