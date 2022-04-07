В Британии сообщили о краже дизельного топлива на базе ВМС на £250 тыс.

Неизвестные на базе Девонпорт в Англии несколько недель воровали дизельное топливо для генераторов на десантном корабле Bulwark ВМС Великобритании. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает газета The Sun.

По информации издания, кражу на сумму примерно в £250 тыс. обнаружили, когда охранники базы выборочно проверили покидавший ее территорию бензовоз. Отмечается, что руководство ВМС организовало расследование произошедшего. При этом большая часть топлива была продана на черном рынке на фоне рекордных цен на бензин из-за антироссийских санкций, добавляет газета.

«Минобороны осведомлено об инциденте, связанном с предполагаемой кражей топлива… Никаких сбоев в работе министерства не произошло», — прокомментировали инцидент в военном ведомстве Великобритании.

Кроме того, депутат Палаты общин английского парламента Люк Поллард подчеркнул, что инцидент «оставляет серьезные вопросы о ситуации в области безопасности на одной из наиболее защищенных морских баз» Великобритании.

26 марта сообщалось, что примерно две трети всех британцев столкнулись с проблемами при оплате электроэнергии в связи с антироссийскими санкциями. Санкции Запада против РФ усложнили ситуацию с ценами на энергоресурсы в Великобритании. На той неделе цены на бензин поднялись до £1,67 ($2,2, около 225 рублей). При этом в начале года они находились на уровне £1,45 ($1,9, около 193 рублей).