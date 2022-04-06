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Корреспондент «Известий» показал работу спецназа в Мариуполе

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Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин 6 апреля заснял, как российский спецназ бьет по позициям боевиков радикальной националистической группировки «Азов» в Мариуполе.

На кадрах боец спецназа ведет бой из автоматического гранатомета. Военнослужащий выпускает очередь в сторону позиций националистов.

Также корреспондент пообщался с бойцом Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным «Заика», который рассказал о встрече с наемниками из Грузии в городе Волноваха.

«Там они держали оборону возле школы, <…> но они особо не воевали. Толком от них сопротивления не было никакого. <…> Они в основном видосы снимали. Пришли, запиарились, что они были здесь», — сказал военный.

Ранее в этот день Трушнин рассказал, что на заборах домов в Мариуполе, где размещаются боевики группировки «Азов», местные жители оставляют пометки для того, чтобы военные ДНР знали, куда наносить удары.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националистические формирования в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск России и ДНР.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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