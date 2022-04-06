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ВС РФ уничтожили полученную Украиной из-за рубежа военную технику

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В Харьковской области российские военные уничтожили скопление военной техники и вооружений, которые Украина получила от западных партнеров. Об этом стало известно из брифинга официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова 6 апреля.

«На железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил», — сообщил генерал-майор.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования в Харьковской области разбили топливную базу в районе населенного пункта Чугуев, с которой проводились поставки горючего для техники украинских войск.

Также в продолжение специальной военной операции России по защите Донбасса ракеты наземного базирования в Донецкой области уничтожили командный пункт украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады в районе Новогродовки, а также базу националистов в Гродовке.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины. Среди них: артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также девять опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооруженных сил», — сообщил статистику представитель Минобороны РФ.

Российские ПВО также в районе Тарановки Харьковской области сбили в воздухе еще один беспилотник «Байрактар ТБ-2.

Всего, согласно данным ведомства, с начала проведения спецоперации уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также Конашенков сообщил о подтвержденной информации, имеющейся у Министерства обороны, о том, что в городе Первомайский Харьковской области украинские спецслужбы готовят крупную провокацию с использованием отравляющих веществ. Для этого на территории предприятия «Химпром» сотрудники СБУ заминировали хранилище со 120 т хлора. Его планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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