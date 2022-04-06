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В США предупредили о росте цен на нефть из-за санкций против РФ

Глава минфина США: эмбарго на экспорт нефти из России приведет к стремительному росту цен
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Введение эмбарго на экспорт нефти из РФ приведет к стремительному росту цен. Об этом в среду, 6 апреля, заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.

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«Проблема с блокировкой экспорта нефти из России заключается в том, что многие страны, особенно в Европе, очень сильно от этого зависят. И мы, вероятно, увидим стремительный рост цен, если введем полный запрет на нефть», — заявила Йеллен на слушаниях в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса.

4 апреля руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников заявил, что возможный запрет на закупку российской нефти может привести к росту цен на нее до $150 за баррель.

По его словам, в наибольшей степени от поставок российской нефти зависят Германия и страны Центральной и Восточной Европы, от нефтепродуктов — Финляндия и страны Прибалтики.

31 марта президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что ситуация с высокими ценами на бензин на американских автозаправках стала кризисной. В связи с этим он объявил о намерении высвобождать из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей в день в течение полугода, что означает временный рост предложения на 1 млн б/с. Эта мера позволит Штатам получить дополнительное время, чтобы нарастить нефтедобычу к концу года.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как 24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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