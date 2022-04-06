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Задержанный агент СБУ признался в подготовке убийства пророссийского блогера

Задержанный в Херсоне агент СБУ признался, что планировал убийство пророссийского блогера
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Задержанный российскими силовиками в Херсоне агент Службы безопасности Украины (СБУ) в ходе допроса признался, что планировал убийство пророссийского блогера.

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«Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу — 10 тысяч долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства», — приводит его слова «РИА Новости».

Агент СБУ был задержан в Херсоне 6 апреля. У него изъяли справку из психдиспансера, а также поддельные документы на чужое имя.

Как выяснили силовики, после начала российской спецоперации по защите Донбасса задержанный записался в территориальную оборону, где его назначили командиром роты из 50 человек в составе батальона «Херсон-1».

Подразделению поручили занять позиции на Антоновском мосту в Херсоне. Боевик направил подчиненных на задание, а сам на личном автомобиле сбежал домой. Незадолго до задержания мужчина связался со своим куратором из СБУ, который поручил агенту ликвидировать блогера.

Ранее в этот день стало известно, что украинские спецслужбы готовят несколько убийств мирных жителей Черниговской области якобы за «пособничество» российским войскам. По данным источника, днем 5 апреля гражданин Украины Руслан Бондаренко при общении с неустановленным местным жителем по имени Игорь просил предоставить ему данные «трех-четырех граждан, сколько получится», которых можно застрелить.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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