В Италии допустили закрытие малых и средних предприятий из-за цен на газ

Многим малыми и средними предприятиями Италии может грозить закрытие из-за роста цен на природный газ и другое сырье, считает глава национальной ассоциации МСП, вице-президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Джованни Барони. Об этом он рассказал 4 апреля газете Il Sole 24 Ore.

Он призвал рассмотреть на европейском и итальянском уровне вопрос об установке потолка цен на газ, сопоставляя его с реальной ценой и фактической продолжительностью договоров.

«Никто из нас не говорит о пересмотре долгосрочных контрактов с поставщиками, в том числе с российскими. Мы, как ясно указал президент (Confindustria Карло) Бономи, просим провести операцию прозрачности. Иными словами, мы хотим понять, действительно ли цены, которые мы видим на европейской площадке, являются реальными или за ними скрывается спекуляция», — указал он.

По данным финансового аналитика Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука, в настоящее время около 40% импортируемого в страны Евросоюза газа поступает из России. Корнейчук рассказал «Известиям», что отказ от поставок российского газа «отбросит страны ЕС в XIX век по технологиям получения электроэнергии» и заставит отказаться от программы декарбонизации экономики.

Также он отмечает, что прекращение импорта российских энергоносителей поставит МСП в Европе на грань банкротства. По его словам, в том числе в Австрии появится риск уничтожения собственной промышленности, связанных с ней рабочих мест, а в Италии остановится электроэнергетика, металлургическая, нефтехимическая и автомобильная промышленность.

Страны Запада, несогласные с проведением спецоперации по защите Донбасса, инициировали антироссийские санкции, в том числе в отношении поставок энергоресурсов из РФ. Так, США 8 марта ввели эмбарго на импорт российской нефти. В то же время 5 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против запрета на импорт газа из России. По ее словам, введение эмбарго на его поставки не остановит спецоперацию, а лишь «повысит цену продолжению конфликта».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ранее власти республик заявляли об обострении ситуации в Донбассе в середине февраля из-за обстрелов украинскими военными. Руководства ДНР и ЛНР обратились к РФ с просьбой о помощи и организовали эвакуацию мирных жителей.

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